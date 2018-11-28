Экс-участника "Дома-2" будут судить за интимные фото его жены

В городской суд Борисоглебска в Воронежской области поступило уголовное дело против бывшего участника телепроекта "Дом-2" 30-летнего Романа Карамышева. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: в распространении сведений о частной жизни, изготовлении порнографии и причинении среднего вреда здоровью из хулиганских побуждений.

- Все эти преступления обвиняемый совершил в отношении своей бывшей супруги, - рассказал помощник председателя суда Виктор Лысенко.

Карамышев появился в телешоу в феврале и пробыл недолго. В "Дом-2" Роман, по собственному признанию, надеялся найти жену, но не преуспел и месяц спустя покинул проект. Бывшие подруги культуриста жалуются на избиения, однако, судя по предъявленным обвинениям, грешил воронежец не только этим. Он мстил оставленной жене, публикуя в Сети интимные фото и видео с ней.