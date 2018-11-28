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28.11.2018 20:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выше пробок

Канатные дороги в столице обещают сделать еще одним видом общественного транспорта
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя №7732 (269)
На канатку на Воробьевых горах - очередь. Желающих опробовать новый вид транспорта, появившийся в столице на этой неделе, хоть отбавляй. Запуская ее, мэр города Сергей Собянин сказал: "Надеюсь, эта дорога будет востребована". И не ошибся.

Прокатимся?

Канатная дорога, которая связала два берега Москвы-реки и два спортивных комплекса - обновленные "Лужники" и "Воробьевы горы", с первых дней притягивает и москвичей, и гостей столицы. Во-первых, она заметно упростила транспортную связь. Чтобы попасть со смотровой площадки на Воробьевых горах в спорткомплекс "Лужники", теперь нужно всего 5 минут вместо 20. К услугам - три станции. Первая - "Воробьевы горы" - располагается на улице Косыгина, вторая - "Новая Лига" - на Воробьевской набережной, третья - "Лужники" - на Лужнецкой набережной.

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС
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Во-вторых, канатка - еще и шикарный аттракцион, к тому же в течение первого месяца абсолютно бесплатный. Корреспонденты "РГ", прокатившись по ней в числе первых пассажиров, убедились: впечатление - потрясающее! Вроде зима, но кабинки закрытые, в них не страшны ни дождь, ни снегопад. Комфорт - как в автомобиле "Порше". Да и каким ему еще быть, если производитель у них тот же самый, что и у этих элитных авто. Оборудованы кабинки медиаэкранами, аудиогидом на английском, китайском, немецком и русском, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. А вид из них на столицу даже лучше, чем со смотровой площадки. Все сестры-высотки, небоскребы делового центра "Москва-Сити" и купол храма Христа Спасителя - как на ладони. Ну и, в-третьих, там же есть еще и где погулять - хоть на правом, хоть на левом берегу прекрасные пешеходные зоны. К тому же у канатки уже расположилось 20 ресторанов, значит, и посидеть в хорошей компании есть где.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Любовь Проценко

Здоровье превыше всего

Еще больший выбор досуга для спортсменов и приверженцев здорового образа жизни. Для лыжников запустят открытые кабинки, выйти из которых можно будет прямо на лыжах и со станции "Воробьевы горы" сразу скатиться к "Лужникам". В этом олимпийском комплексе для занятий спортом условия год от года становятся все лучше. Любители футбола оценили это во время мундиаля. Но развитие спорткомплекса на открытии обновленного футбольного стадиона, напомнил мэр, не останавливается. Скоро в "Лужниках" откроются Центр художественной гимнастики, Центр водных видов спорта, Ледовый дворец и целый ряд других объектов.

Возрождаются и "Воробьевы горы", этот спорткомплекс обещают скоро сделать снова центром горнолыжного спорта с историческим трамплином, который будет восстановлен в 2019 году.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Председатель попечительского совета спорткомплекса Дмитрий Свищев рассказал:

- Модернизация трамплина позволит проводить там соревнования любого уровня. Высота его не сильно изменится - была 72 метра, а будет - 75, длина - 300 метров. Первые соревнования пройдут уже в феврале 2019 года - Кубок России по параллельному двоеборью.

А еще здесь мы организуем международный центр по фристайлу, акробатике на лыжах, откроем центр мирового уровня по сноуборду, продолжал Свищев.

- Мне приятны такие перемены. Я сам здесь занимался с пяти лет, когда отец привел меня на Воробьевы горы. Но школа почти сорок лет простояла без каких-либо изменений. А теперь москвичи получат 3 горнолыжных склона как для спортсменов, так и для любителей, сноуборд-парк, экстрим-парк, роллердром (каток), веревочный парк, сервисный центр уличных видов спорта и санную трассу.

На подходе - новая канатка

Пока москвичи обкатывают канатную дорогу на Воробьевых горах, власти рассматривают возможность построить еще одну - уже чисто транспортную. Гораздо более длинная - 2,3 км, она может связать станции метро "Сходненскую" фиолетовой ветки и "Речной вокзал" - зеленой. "Мы получили интересное предложение. Сейчас идет проработка концессионного соглашения на этот счет", - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Предложение это от BPS International и Doppelmayr GmbH, которая является мировым лидером в сооружении канатных дорог. Причем построить они предлагают ее на свои деньги. По их расчетам, пассажиропоток на новой канатке составит 19 тысяч человек в сутки. Канатка сократит время в пути с 45 до 5 минут. Стоить дорога будет примерно 4 млрд руб. Принадлежать она будет городу, но инвестор сможет ее эксплуатировать в течение 22 лет. Сейчас возможность ее строительства обсуждается, но еще в апреле заммэра Марат Хуснуллин говорил, что власти готовы поддержать этот проект.

Инфографика: "РГ"/ Михаил Шипов/ Любовь Проценко
Было так...

Первый кресельный подъемник на Воробьевых горах открылся в 1953 году. Он предназначался для доставки горнолыжников к 4 трамплинам, построенным тогда же. На той дороге длиной 340 метров было две станции - возле смотровой площадки и на набережной. На слаломном склоне разместилась тренировочная база Русской горнолыжной школы, где тренировались спортсмены олимпийского резерва и сборной команды страны. Но к 90-м годам прошлого века вся эта инфраструктура пришла в негодность. В 2016 году окончательно разобрали и подъемник. А в 2017-м начали строить новую канатную дорогу.

Цены

Канатная дорога открыта с 11.00 до 23.00.

Тариф "туда" - 400 руб. в будни, 500 руб. - в выходные.

Тариф "туда-обратно" - 700 руб. в будни, 800 руб. - в выходные. Действует в течение всего дня. Это значит, что можно сесть на станции "Лужники", приехать на смотровую площадку, погулять и затем вернуться в "Лужники".

Льготный проезд для инвалидов II и III групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу "туда" - 300 руб. в будни, 400 руб.- в выходные.

А в это время

28 ноября работу Московской канатной дороги на Воробьевых горах пришлось временно приостановить. Как сообщила ее пресс-служба, причина - несанкционированная кибератака на серверы дороги, которой дорога подверглась в 14.00. "Сотрудники, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения максимальной безопасности", - говорится в сообщении. О возобновлении работы будет сообщено на сайте МКД.

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