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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Елка с усами

Столица превращается в зимнее царство
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Видео: Егор Бадьянов
Во всех районах Москвы появляются первые елки, а 20-метровая красавица города уже украшает и Манежную площадь. Днем и ночью идет подготовка к главному зимнему фестивалю "Путешествие в Рождество", который пройдет с 14 декабря по 13 января. На улицах и в парках все больше декораций и гирлянд. Похоже, несмотря на то что темнеет все раньше, москвичей в этом году в канун праздника ждет еще больше, чем обычно, света и необычных представлений.

Елка на Манежную площадь прибыла из Тверской области на специальном автопоезде. На поиски этой пушистой сибирячки потребовалось больше двух недель - найти высокое и равномерно красивое со всех сторон дерево не так-то просто, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Гигантскую - пятитонную - ель укрепили с помощью 30-тонных блоков, а поднять ее смогли только строительными кранами. Километр световых гирлянд и четыре тысячи игрушек развешивали на нее целую неделю.

Многим новогодняя красавица напомнит о детстве - игрушки ручной работы похожи на те, что были на елках еще мам и бабушек сегодняшних ребятишек. Но еще больше дизайнеров вдохновили украшения XIX века. Среди красных, золотых, серебряных шаров и шишек на ней мерцают дирижабли, воздушные шары, затейливые механизмы, самолеты, циферблаты, цилиндры, трости и даже усы. Почему? Да потому, что джентльмены в то время всегда носили усы и мечтали о воздухоплавании.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На днях вокруг этой елки зальют каток, правда покататься нельзя, ибо так выглядит просто сцена для ярких представлений. Украшают Манежную площадь и три десятка елок поменьше - они тоже уже наряжены в разноцветные шары, шишки и сосульки и ждут команды "зажечь огни". По традиции на площади будет крутиться большая новогодняя карусель и гудеть ярмарка. По соседству, между Манежной площадью и площадью Революции, монтируется большая ледяная горка высотой восемь метров, шириной - шесть, а длина проката - целых 100 метров!

На главной улице страны - Тверской - фонари уже напоминают бокалы с искрящимися пузырьками шампанского, а бутики заманивают прохожих праздничным звоном колокольчиков. Магазины и отели задают праздничное настроение, на их дверях и в витринах горят разноцветные лампочки, изображая коньки, варежки, снеговиков и мешки с подарками. А некоторые городские переулочки и улицы украшает "звездопад" - масштабная световая инсталляция, состоящая из сотни километров гирлянд. После похода по Кузнецкому мосту или Большой Дмитровке точно никто не скажет, что в Москве не видно звезд.

На Тверской площади тем временем вырастают ярмарочные павильоны и сцены, на которых в течение всего фестиваля будут играть актеры в образах поэта Александра Пушкина в компании с Евгением Онегиным, писателя Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с Мышиным королем, драматурга Александра Дюма с мушкетерами. В общем, хотите увидеть, как Москва превращается в самую красивую зимнюю столицу мира? Срочно отправляйтесь с друзьями на прогулку в центр города. И вместе с Москвой начинайте обратный отсчет дней, оставшихся до наступления Нового года.

Справка "РГ"

Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 14 декабря по 13 января. Он развернется на 74 площадках по всей Москве. Для москвичей пройдут бесплатные ледовые балеты, спектакли, концерты, игры, мастер-классы и экскурсии. На новогодней ярмарке гости смогут купить елочные игрушки и новогодние подарки. Площадки фестиваля будут открыты ежедневно c 11.00 до 22.00 по будним дням и с 10.00 до 22.00 по выходным. По отдельному графику, с 10.00 до 23.30, будет работать только площадка на Красной площади, которая откроется уже завтра.

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