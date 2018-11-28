Калужские долгожители получат доплату

28 ноября состоялось очередное заседание городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил благодарственные письма студентам калужского филиала РАНХиГС - участникам и победителям деловой игры "Проектогенерация".

- Участниками игры был представлен ряд интересных проектов, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями и повышение туристической привлекательности нашего города, - отметил Александр Иванов, - уверен, что после окончания академии большинство из них будет зачислено в муниципальный кадровый резерв.

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города на 2018 год. Доходная часть бюджета увеличивается на 42,7 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, также производится перераспределение средств в рамках ранее утвержденных параметров. 63,9 млн. рублей будет направлено на ремонт автомобильных дорог. 31,8 млн. рублей выделяется на выплату социальных пособий. 11,4 млн. рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту жилых домов. 14,2 млн. рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 25,8 млн. рублей - на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Также была скорректирована программа приватизации муниципального имущества и внесены изменения в постановление городской думы "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности".

Парламентарии поддержали предложение председателя комитета по вопросам социального развития Марины Ставиской о предоставлении ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста ста и более лет.

Марина Ставиская сообщила коллегам, что в настоящее время в Калуге проживает 23 человека, перешагнувших столетний рубеж, в следующем году их количество может возрасти до 34. Социальная выплата в размере пяти тысяч рублей будет выплачиваться им ежегодно ко дню рождения, предоставление выплат начнется с 1 января 2019 года.

Были утверждены победители городского журналистского конкурса "Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги". В номинации "Калуга благоустроенная" победу одержала корреспондент газеты "Аргументы и факты. Калуга" Алена Холомеева, в номинации "Городское самоуправление в лицах" - журналист "Калужской недели" Александр Трусов, в номинации "Сотрудничество" - Ольга Коновалова, также представляющая газету "Калужская неделя". Первое место в номинации "Герой своего времени" поделили Даниил Марченко ( журнал "Калугахаус") и Сергей Гришунов (газета "Калужская неделя"). В номинации "Новое поколение" первое место было присуждено Марине Глушенковой (ТРК "НИКА"). В номинации "Калуга спортивная" первенствовал Денис Рудометов (газета "Калужская неделя"), в номинации "Калуга культурная" победу одержала Нанули Кумелашвили (ТРК "НИКА").

В рамках часа контроля депутаты рассмотрели вопрос о дальнейшей судьбе МУП "УК МЖД Московского округа". Муниципальная управляющая компании уже долгое время находится в предбанкротном состоянии в связи с тем, что обслуживает практически весь ветхий жилой фонд города. Убытки предприятия в 2018 году составили 53 миллиона рублей, кредиторская задолженность МУПа перед поставщиками ресурсов, подрядчиками и ГЖИ составляет 159 миллионов рублей. В настоящее время имущество предприятия арестовано, а расчетные счета - заблокированы.

Как сообщил депутатам городской голова Дмитрий Разумовский, городской управой было принято решение о ликвидации муниципального предприятия и передаче его функций муниципальному бюджетному учреждению. Ликвидация МУП "УК МЖД Московского округа" будет проходить параллельно с процедурой банкротства предприятия, часть имущества МУПа будет использована для погашения задолженности.

В управлении нового МБУ планируется оставить только ветхий жилой фонд, остальные дома будут по конкурсу переданы коммерческим управляющим компаниям. Дмитрий Разумовский сообщил депутатам, что деятельность нового учреждения не ограничится содержанием ветхого жилого фонда, в муниципальное задание планируется включить содержание жилого фонда, находящегося в собственности города, также учреждение займется ремонтом, содержанием и благоустройством дворовых территорий, озеленением, содержанием детских площадок и предоставлением платных услуг населению.

Также новое МБУ будет по мере возможности производить ремонт находящегося в обслуживании ветхого жилого фонда для последующей его передачи добросовестным управляющим компаниям. Для создания нового муниципального бюджетного учреждения потребуется порядка 30 миллионов рублей для оснащения новой техникой, помещениями и персоналом. Учреждению ежемесячно потребуются бюджетные субсидии в размере порядка 3,6 млн. рублей, ежегодно для обеспечения деятельности МБУ потребуется порядка 43 миллионов рублей. Завершить работу по созданию МБУ планируется в течении трех месяцев.

Председатель бюджетного комитета городской думы Константин Сотсков предложил создать новое МБУ на базе муниципальной управляющей компании "УК Теплосеть" и передать ей весь жилой фонд УК МЖД Московского округа и ее дочерних структур.

- Муниципальная управляющая компания "Теплосеть" работает стабильно и эффективно, - отметил Константин Сотсков, - создание на ее базе нового бюджетного учреждения позволит сократить расходы, кроме того, на мой взгляд, не стоит отдавать частным управляющим компаниям сравнительно новые дома, с хорошей собираемостью платежей. Сохранение их в муниципальной управляющей компании позволит сократить расходы на содержание учреждения.

Городской голова предложение не поддержал.

- Нет никаких гарантий, что создание крупной муниципальной управляющей компании позволит эффективно управлять жилым фондом, и не потребует еще больших вливаний бюджетных средств, - озвучил свою позицию Дмитрий Разумовский.

Депутат Андрей Линков поинтересовался стоимостью муниципального имущества, которое город может потерять в ходе банкротства МУП "УК МЖД Московского округа". По предварительным данным, находящееся на балансе предприятия имущество оценивается в сумму порядка 60-80 миллионов рублей, вместе с тем значительная его часть является неликвидной и представляет собой полуразрушенные подвальные помещения.

- Городу необходимо постепенно избавляться от ненужных полномочий, - высказал свою точку зрения депутат Федор Боринских. - В коммерческой деятельности муниципалитет далеко не всегда является эффективным собственником, следует оставить рынок управления многоквартирными домами частным управляющим компаниям и заниматься только обслуживанием неликвидного жилого фонда.

По итогам обсуждения депутаты поддержали решение городской управы о ликвидации муниципального предприятия "УК МЖД Московского округа" и передачи его функций муниципальному бюджетному учреждению.

- Муниципальная управляющая компания уже на протяжении многих лет находится в критическом состоянии, в результате чего страдают люди, проживающие в ветхих жилых домах, - отметил Александр Иванов, - город обязан обеспечить нормальное управление проблемным жилым фондом, по крайней мере, теперь у нас есть вектор выхода из сложившейся ситуации.