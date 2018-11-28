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28.11.2018 23:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве

Женщина погибла под колесами поезда около станции "Крекшино" в Новомосковском административном округе столицы. Ее сбил поезд, следовавший по маршруту Москва - Кишинев.

В московском метро иностранец погиб под поездом

"В районе железнодорожной станции "Крекшино" пассажирским поездом сообщением Москва - Кишинев смертельно травмирована 49-летняя женщина, гражданка СНГ, переходившая железнодорожные пути в неустановленном месте", - приводит агентство "Москва" сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что полиция проводит проверку обстоятельств данного происшествия.

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