Костромичей предупредили о 20-градусных морозах

На Костромскую область надвигаются сильные морозы, температура воздуха ближайшей ночью может опуститься до минус 21 градуса.

Региональное управление МЧС и администрация области распространили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Костромской области.

- По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 ноября температура воздуха в Костромской области может опуститься до минус 21 градуса, - говорится в сообщении.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности, чтобы не получить переохлаждений и обморожений. Владельцев частных домов предупредили о необходимости обеспечить постоянный спуск воды: в малоэтажных зданиях следует слегка приоткрыть краны с холодной водой, чтобы не допустить замерзания водопровода.