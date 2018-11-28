Литературная ярмарка Non/fiction откроется 28 ноября

28 ноября в Центральном доме художника открывается ХХ Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Издательство БОМБОРА (новое название "Эксмо Non-fiction") приглашает на встречи с авторами, презентации, публичные дискуссии и мастер-классы. Ряд новинок подготовлен издательством специально к ярмарке. Среди них "100 величайших хулиганок в истории" Ханны Джевелл - о самых бесстрашных и гениальных женщинах в истории, книга успешного ресторатора Аркадия Новикова "Неправильный бизнесмен", "99 и 1 глупый вопрос об искусстве" искусствоведа и блогера Алины Николаевой и "Дзен в большом городе. Искусство плыть по течению и всегда оказываться там, где нужно" медиаменеджера и журналиста Елены Володиной.

Мы выбрали самые интересные мероприятия из программы издательства:

30 ноября (пятница)

15:00-16:00

Встреча с Ириной Чадеевой, автором книг "Пироговедение", "Пироговедение для детей", "Искусство идеального пирога"

Кондитер, автор кулинарных книг Ирина Чадеева расскажет гостям, как приготовить восхитительный домашний пирог, даже если вы не самый опытный кулинар, ответит на все вопросы, даст нужные советы. Кроме того, на ярмарке Non/fiction Ирина поделится секретами обучения детей кондитерскому искусству и вдохновит их на творчество.

Место проведения: зона "Гастрономия"

1 декабря (суббота)

12:00-13:00

Встреча-обсуждение книги "Самый лучший папа" Тосимасы Ооты с автором Ольгой Маховской

Популярный японский автор Тосимаса Оота и российский психолог и публицист Ольга Маховская обсудят "Национальные особенности воспитания детей. Сходства и различия японских и российских родителей".

13:00-14:00

Презентация книги Бенджамина Балинта "Кафка. Жизнь после смерти. Судьба наследия великого писателя"

Писатель, журналист и переводчик Бенджамин Балинт, который провел настоящее расследование о судьбе рукописей Кафки, лично расскажет об архиве гостям ярмарки Non/fiction. Автор раскроет некоторые из тайн своей книги, подпишет экземпляр всем желающим и ответит на вопросы читателей. Встреча проводится при поддержке Посольства Израиля в Москве.

16:00-17:00

Автограф-сессия Кирилла Бабаева - российского ученого, доктора филологических наук и специалиста по лингвистике, истории и этнографии, автора книги "История человечества в 100 великих документах"

Место проведения: стенд издательства БОМБОРА

17:00-18:00

Автограф-сессия журналиста, медиаменеджера и блогера Елены Володиной - автора книги "Дзен в большом городе. Искусство плыть по течению и всегда оказываться там, где нужно"

Место проведения: стенд издательства БОМБОРА

19:00-20:00

Презентация новых книг просветительского проекта "Arzamas"

Преподаватель проекта "Arzamas", историк Борис Колоницкий расскажет о книгах "Революция 1917 года" и "Петербург накануне революции", а также ответит на вопросы читателей об одном из самых сложных периодов в жизни нашей страны и проведет автограф-сессию после выступления.

Место проведения: зона семинаров №2

2 декабря (воскресенье)

13:00-14:00

Презентация книги Олеси Куприн "Новый год с акцентом"

Профессиональный фуд-фотограф, кулинар и популярный инстаграм-блогер Олеся Куприн и ее новая книга создадут для гостей ярмарки Non/fiction атмосферу предстоящего праздника и помогут подготовиться к Новому году мечты. Книга с рецептами новогодних и рождественских блюд поможет удивить даже самых искушенных гостей или станет отличным подарком.

Место проведения: зона "Гастрономия"

15:00-16:00

Автограф-сессия Аркадия Новикова - успешного ресторатора, автора книги "Неправильный бизнесмен"

Место проведения: стенд издательства БОМБОРА

16:00-17:00

Встреча с Софьей Багдасаровой, автором книги "Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону"

Софья Багдасарова - известный искусствовед, номинант премии "Просветитель", автор бестселлера "Омерзительное искусство". В рамках лекции, основанной на материалах из ее новой книги, она расскажет об образе вавилонской блудницы в культуре и искусстве, ответит на вопросы гостей выставки и проведет автограф-сессию.

Место проведения: Авторский зал