Очередной Матч звезд баскетбольной Единой лиги состоится 18 февраля 2019 года в Москве. Игра-шоу пройдет в новом дворце, строительство которого завершается в Петровском парке.

Напомним, что стадион "Динамо" стал теперь большим комплексом, где под одной крышей не только футбольная арена, но и крытый дворец, где можно играть в баскетбол, волейбол, хоккей, проводить концерты и так далее. Баскетбольный Матч звезд станет одним из первых мероприятий в этом дворце.

- Мы многократно были с визитами на арене, видим, как она вводится в строй, остались лишь мелкие детали. Конечно, есть определенные риски проводить такое масштабное мероприятие на новой арене, но наше решение было взвешенным, - заявила генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.

По ее словам, шоу смогут посетить порядка 11 тысяч зрителей и в начале декабря билеты поступят в продажу. Это будет третий в истории баскетбольный Матч звезд. Предыдущие прошли в Сочи и Петербурге.