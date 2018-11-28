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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московскую канатную дорогу закрыли по техническим причинам

Текст: Артем Локалов

Сегодня в Москве прекратилось движение по канатной дороге, которое было открыто накануне.

Линия проложена от Воробьевых гор до Лужников. Пока работает только станция на Воробьевых горах. Таким образом, пассажиры, сев на "Воробьевых", туда же и возвращаются.

В течение месяца проезд по канатной дороге бесплатный. Затем поездка туда и обратно обойдется в 700 рублей. Тариф "туда" - в 400. В выходные проезд будет стоить дороже.

Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно

Фактор бесплатного проезда способствовал ажиотажу. Вчера и сегодня проехать на "канатке" было несколько сотен желающих.

Однако в среду в 15.00 стало известно о технических неполадках. Людям, простоявшим в очереди около двух часов, сотрудники полиции сообщили, что сегодня канатная дорога работать больше не будет.

Изначально режим работы канатной дороги планировался с 11.00 до 23.00.

 

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