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28.11.2018 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Орловский киллер получил 21 год за убийство бизнесмена и чиновника

Текст: Антон Валагин (Орел)

Орловский суд вынес приговор 50-летнему убийце местного бизнесмена и столичного чиновника. Расследование преступлений заняло четыре года, сообщили в региональном управлении СК РФ.

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В мае 2014 года в подъезде многоквартирного дома в Орле был застрелен первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Андрей Уваров. Через четыре месяца недалеко от собственного дома нашли тело члена совета директоров орловской строительной компании Владимира Соболева с простреленной головой. На протяжении нескольких лет преступления оставались нераскрытыми, пока в феврале 2018 года подозреваемого не задержали по другому поводу - за вымогательство денег.

На допросах мужчина рассказал, что убил обоих из мести, используя пистолет ТТ. Чиновника он подстерег в подъезде, строителя выследил и выстрелил в него, когда тот проезжал мимо на своей машине.

Суд приговорил убийцу к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на полтора года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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