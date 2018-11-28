Появились фото с места взрыва под Владимиром

Спасатели опубликовали фотографии из поселка Барсово Владимирской области, где в жилом многоквартирном доме взорвался газ. Двухэтажная кипичная постройка сильно пострадала - разрушена часть второго этажа и кровля здания.

- По предварительным данным, хлопок - предположительно, от газового оборудования, - произошел в квартире № 15. Возгорания не последовало, однако обрушилась часть кровли дома, - рассказала представитель управления СК по Владимирской области Ирина Минина.

Сведения о пострадавших разнятся. СК и МЧС говорят о двух жителях дома, получивших травмы: женщине с ушибом грудной клетки - она в больнице - и отказавшемся от госпитализации мужчине. Продолжаются поиски 83-летней пенсионерки. Ранее ТАСС со ссылкой источник в оперативных службах региона сообщил об извлеченном из-под обломков теле женщины.

В взорвавшемся доме 16 квартир. Их жители эвакуированы в гостиницу. ЧП произошло на территории военного городка - рядом с Барсово находится артиллерийский арсенал. Проверку обстоятельств ЧП проводят Следственный комитет в военная прокуратура.