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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов

Текст: Сергей Жуков

Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса. Об этом после визита на предприятие сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назначил глав управ трех районов Москвы

По его словам, это предприятие - ведущее в авиакосмической отрасли страны. "Уже сегодня научно-исследовательский институт освоил многие технологии будущего, в том числе 3D-печать наиболее сложных и важнейших деталей газотурбинных двигателей, - заметил Собянин. - Для города очень важно, что этот НИИ еще и крупный работодатель, создающий рабочие места для научной элиты Москвы и высококвалифицированных рабочих. Поэтому мы обязательно предоставим предприятию статус промышленного комплекса, а вместе с ним и соответствующие преференции". Если конкретнее - льготы по налогу на прибыль. С их помощью в институте намерены снизить налоговую ставку с 17% до 12,5%.

По словам мэра, город в будущем году благоустроит и территорию вокруг предприятия. В частности, власти планируют привести в порядок пешеходные дорожки, ведущие к станциям МЦК, обновить остановки наземного транспорта, установить фонари и скамейки.

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