Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов

Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса. Об этом после визита на предприятие сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это предприятие - ведущее в авиакосмической отрасли страны. "Уже сегодня научно-исследовательский институт освоил многие технологии будущего, в том числе 3D-печать наиболее сложных и важнейших деталей газотурбинных двигателей, - заметил Собянин. - Для города очень важно, что этот НИИ еще и крупный работодатель, создающий рабочие места для научной элиты Москвы и высококвалифицированных рабочих. Поэтому мы обязательно предоставим предприятию статус промышленного комплекса, а вместе с ним и соответствующие преференции". Если конкретнее - льготы по налогу на прибыль. С их помощью в институте намерены снизить налоговую ставку с 17% до 12,5%.

По словам мэра, город в будущем году благоустроит и территорию вокруг предприятия. В частности, власти планируют привести в порядок пешеходные дорожки, ведущие к станциям МЦК, обновить остановки наземного транспорта, установить фонари и скамейки.