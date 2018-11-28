Ивантеевский горсуд Подмосковья приступил к слушаниям по уголовному делу подростка, устроившего стрельбу в местной школе в сентябре прошлого года.

Процесс проходит в закрытом режиме, суд удовлетворил ходатайство адвоката о такой форме рассмотрения дела несовершеннолетнего подсудимого.

Только чудом не произошло трагедии в одной из школ подмосковной Ивантеевки 5 сентября 2017 года. Девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды. Этого ему показалось мало, и он открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате возникшей паники ученики начали выпрыгивать в окно. Три подростка получили переломы и ушибы. Учительницу доставили в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. 28 ноября на процесс пришли несколько десятков потерпевших. Пока в суд от них не заявлено ни одного иска о компенсации.

Также в связи с инцидентом по инициативе прокуратуры было заведено дело о халатности.