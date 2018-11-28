Новости

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 годы 20:51
МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием 20:47
Владимир Путин подписал указ о премиях лучшим учителям 20:46
Ученые нашли на Кавказе подтверждение социальности неандертальцев 20:34
Подлежащие воинскому учету россияне получат электронные карты 20:31
Экзитполы показали победу Зурабишвили на выборах президента Грузии 20:29
"Яндекс" будет наказывать водителей такси за превышения скорости 20:18
Фото: Воробьи защитят немецкий город от террористов 20:01
В Госдуму внесли поправки о бесплатном спутниковом ТВ 20:00
На борьбу с онкологическими заболеваниями в Москве выделены 40 миллионов 19:55
Мэр-робот уступил в интеллекте Собянину 19:55
Пострадавших под Владимиром обеспечили жильем после взрыва газа 19:55
По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело 19:53
Порошенко пообещал передислоцировать войска 19:45
Песков назвал Брилева абсолютным патриотом 19:37
В МЭР рассказали, как вырастут зарплаты россиян в ближайшие 18 лет 19:35
Диана Гурцкая призвала проверить клинику с женским обрезанием 19:30
Форвард "Ак Барса" Зарипов стал рекордсменом чемпионатов России 19:22
В Петербурге микрофинансистов осудили за займы под залог недвижимости 19:16
56 процентов россиян проводят в интернете до 8 часов в день 19:14
В Крыму суд арестовал всех 24 членов экипажей ВМС Украины 19:14
Минздрав досрочно закупит лекарства от редких недугов 19:11
"Арсенал" победил "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России 19:10
Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева 19:04
Костромичей предупредили о 20-градусных морозах 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В класс - с ружьем

Школьника судят за нападение на учительницу
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7731 (268)
Ивантеевский горсуд Подмосковья приступил к слушаниям по уголовному делу подростка, устроившего стрельбу в местной школе в сентябре прошлого года.

Процесс проходит в закрытом режиме, суд удовлетворил ходатайство адвоката о такой форме рассмотрения дела несовершеннолетнего подсудимого.

На Урале школьницу будут судить за хулиганство у Вечного огня

Только чудом не произошло трагедии в одной из школ подмосковной Ивантеевки 5 сентября 2017 года. Девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды. Этого ему показалось мало, и он открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате возникшей паники ученики начали выпрыгивать в окно. Три подростка получили переломы и ушибы. Учительницу доставили в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. 28 ноября на процесс пришли несколько десятков потерпевших. Пока в суд от них не заявлено ни одного иска о компенсации.

Также в связи с инцидентом по инициативе прокуратуры было заведено дело о халатности.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева
В Крыму суд арестовал всех 24 членов экипажей ВМС Украины
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы