"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы

Анонимные звонки о "минировании" торговых центров в Москве поступали из-за рубежа.

Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах столицы. По последним данным, всего за час поступили звонки о взрывных устройствах в 15 торговых центрах. По всем адресам выезжали оперативные группы, в том числе, кинологи с собаками. Было оперативно эвакуировано более 4,5 тысячи человек. Пока ни в одном из ТЦ никаких опасных предметов не обнаружили.

Один из "заминированных" торговых центров "Горбушкин двор" уже вернулся к работе, сообщили "РГ" представители мегамолла. Сигнал об экстренной эвакуации в гипермаркет поступил в 11:10, все помещения были проверены к 13:40. Персонал вернулся на рабочие места. Администрация ТЦ не стала выдвигать версий, почему "Горбушкин двор" вошел в список мишеней "телефонных террористов".

После 13 часов нового вала сообщений о "бомбах" не фиксируются. Правоохранительные органы уже вышли на след злоумышленников. Очевидно, атака была спланированной и шла из-за границы.

Москва уже пережила то же самое осенью 2017 года. Тогда анонимы звонили в основном из США, Турции, Украины и других стран.