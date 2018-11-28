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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" бьет залпом

Туляки взяли верх в первой игре 1/4 финала футбольного Кубка России
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7731 (268)
В Оренбурге в среду прошел первый матч четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка России по футболу. Местный одноименный клуб уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 2:4.

Гости благодаря дублю замбийского нападающего Эванса Кангва лидировали 2:0 уже к 21-й минуте встречи. Далее в игре было забито еще четыре мяча, но преимущество туляки сохранили. У них отличились также Кирилл Комбаров и черногорец Лука Джорджевич, в составе хозяев забили хорват Силвие Бегич и серб Джордже Деспотович.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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На 5 декабря запланированы первые матчи в четвертьфинальных парах "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Ростов" и "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург).

Проведение ответных встреч намечено уже на будущий, 2019 год. Пара полуфиналистов станет известна 23 февраля, и еще два участника этого раунда определятся на следующий день.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Тульская область Тула ПФО Оренбургская область Оренбург Кубок России по футболу 2018/2019
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