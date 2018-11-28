В Оренбурге в среду прошел первый матч четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка России по футболу. Местный одноименный клуб уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 2:4.

Гости благодаря дублю замбийского нападающего Эванса Кангва лидировали 2:0 уже к 21-й минуте встречи. Далее в игре было забито еще четыре мяча, но преимущество туляки сохранили. У них отличились также Кирилл Комбаров и черногорец Лука Джорджевич, в составе хозяев забили хорват Силвие Бегич и серб Джордже Деспотович.

На 5 декабря запланированы первые матчи в четвертьфинальных парах "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Ростов" и "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург).

Проведение ответных встреч намечено уже на будущий, 2019 год. Пара полуфиналистов станет известна 23 февраля, и еще два участника этого раунда определятся на следующий день.