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28.11.2018 10:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В центре Москвы появятся 60 новых парковочных мест для резидентов

Текст: Светлана Батова

В центральных районах Москвы планируется организовать около 60 парковочных мест только для резидентов.

Напомним, в городе идет сбор предложений от жителей загруженных транспортом улиц, где им не хватает мест для парковки. Все идеи можно присылать на специально организованный для этого ящик resident@mos.ru.

Первые парковочные места для резидентов начали вводить еще в 2016 году, на них имеют право ставить машины только местные жители. Сейчас организовано около 160 таких мест.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства, за последний месяц обработано около двухсот заявок. По большинству обращений из Басманного, Замоскворечья, Тверского, Пресни, Хамовников, Мещанского и Якиманки рассматривается возможность организовать около 60 мест. Так, они могут появиться в Армянском переулке, Садовнической улице, 3-й Монетчиковском, Малом Татарском, Вишняковском переулках, на Большой Пионерской улице, Чаянова, Богословском и Приютском переулках.

Вопрос с поиском парковки для местных жителей актуален не только в будние дни, когда в офисы приезжают сотрудники на своих машинах, но и в выходные - в субботу и воскресенье парковки забиты теми, кто приехал погулять в центре.

Напомним, в центре Москвы стало сложно найти парковочное место, несмотря на действующие на некоторых улицах высокие тарифы в 200 рублей в час. Эксперты из РЭУ им. Плеханова порекомендовали городу существенно повысить цены на загруженных улицах и пересмотреть бесплатный период ожидания.

Фото: пресс-служба АМПП
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