В Москве десять ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрывов

Сразу в нескольких торговых центрах Москвы объявлена эвакуация из-за угрозы взрывов.

По данным ТАСС, причиной для эвакуации стали анонимные звонки о взрывных устройствах. Есть сведения, что они поступили в течение нескольких минут. Людей уже вывели из ТЦ "Горбушкин двор", "Вива", "Город", "Цветной", "Атриум", "Мегаполис". Спецслужбы проверяют все помещения торговых центров.

В общей сложности анонимы "заминировали" 10 столичных ТЦ. В общей сложности эвакуированы несколько тысяч человек. По всем адресам работают оперативные службы.

Это уже не первая атака "телефонных террористов" на торговые центры Москвы. Например, 13 сентября прошлого года почти одновременно были эвакуированы около 50 ТЦ и магазинов и вокзалов. Информация об угрозе взрывов никогда не подтверждалась.