Взрыв под Владимиром произошел у артиллерийских арсеналов

Взрыв жилого дома во Владимирской области произошел в поселке Барсово на территории военного городка.

Об этом рассказал ТАСС глава Киржачского района Михаил Горин. Он добавил, что жители взорвавшегося дома переселены в гостиницу, двое пострадавших - мужчина и женщина - доставлены в больницу. Ранее стало известно об извлеченном из-под обломков теле погибшей жительницы дома.

Рядом с Барсово находится войсковая часть 11785, известная также как арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.