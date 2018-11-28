Новости

Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 22:26
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 22:21
РАН РФ: К весне 2019 г. будет готова программа освоения Луны 22:20
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 22:16
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей 21:56
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 21:53
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 21:50
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 21:50
Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии 21:47
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 21:35
Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий 21:32
Из группы Serebro ушли все участницы 21:17
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 21:16
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе 21:16
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 21:15
Россиян освободят от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 21:04
Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината 21:03
В Кремле пройдет прием по случаю юбилея Конституции 20:52
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 годы 20:51
МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием 20:47
Владимир Путин подписал указ о премиях лучшим учителям 20:46
Ученые нашли на Кавказе подтверждение социальности неандертальцев 20:34
Подлежащие воинскому учету россияне получат электронные карты 20:31
Экзитполы показали победу Зурабишвили на выборах президента Грузии 20:29
"Яндекс" будет наказывать водителей такси за превышения скорости 20:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 20:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Если в ящике две платежки

Текст: Ольга Бухарова
Российская газета - Неделя №7732 (269)
На почту "РГ" от жителей дома, расположенного по адресу: Якутск, ул. Ф. Попова, 10/1, пришло письмо, на четырех страницах свои подписи поставили 79 человек. Якутяне просят разобраться с двойными квитанциями.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Собственники многоквартирного дома на общем собрании большинством голосов выбрали новую управляющую компанию. МКД был внесен в реестр новой УК.

После этого недовольный собственник подает в городской суд претензию о признании недействительным протокола общего собрания собственников МКД, суд его не поддержал. ТСЖ этого дома и предыдущая УК ведут судебные тяжбы по сей день. А с жильцов старый управдом обманом собирает деньги.

Имеет ли право УК собирать денежные средства, если дом не включен в их реестр?

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

- В соответствии с 198-й статьей ЖК РФ право на управление многоквартирным домом УК должно быть закреплено в реестре лицензий. Только эта организация может выставлять счета на оплату ЖКУ собственникам и нанимателям помещений . Никто не может запретить гражданам и юридическим лицам оспаривать законность выбора данной управляющей компании. Но до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу, управление данной компании будет считаться законным.

Фото: depositphotos.com
Уралец получил квитанцию за ЖКУ на 5,7 млн рублей

При этом в соответствии с Постановлением правительства РФ 1090 от 13.09.2018 г. непрекращение деятельности по управлению МКД в течение 3 дней со дня исключения сведений о таком доме из реестра лицензий считается грубым нарушением, за которое нарушителю грозит изъятие лицензий на все дома, находящиеся у него в управлении. Так что если старая управляющая компания продолжит практику выпуска собственных платежек, она может лишиться права работы на рынке. Решение об этом может принять государственная жилищная инспекция. Обратиться в нее с соответствующим заявлением может любой собственник или наниматель.

От редакции

"РГ" уже писала о том, что с 11 июля 2018 года начали действовать новые поправки в Жилищный кодекс, которые должны защитить собственников от выставления им двойных квитанций за коммуналку. Раньше такие ситуации разрешались только в суде, теперь эти споры должны оперативно решать органы госжилнадзора. В течение пяти дней после принятого собственниками решения жильцы дома или выбранная управляющая компания обязаны известить Госжилинспекцию, которая внесет новые данные в реестр и удалит старые.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы