На почту "РГ" от жителей дома, расположенного по адресу: Якутск, ул. Ф. Попова, 10/1, пришло письмо, на четырех страницах свои подписи поставили 79 человек. Якутяне просят разобраться с двойными квитанциями.

Собственники многоквартирного дома на общем собрании большинством голосов выбрали новую управляющую компанию. МКД был внесен в реестр новой УК.

После этого недовольный собственник подает в городской суд претензию о признании недействительным протокола общего собрания собственников МКД, суд его не поддержал. ТСЖ этого дома и предыдущая УК ведут судебные тяжбы по сей день. А с жильцов старый управдом обманом собирает деньги.

Имеет ли право УК собирать денежные средства, если дом не включен в их реестр?

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

- В соответствии с 198-й статьей ЖК РФ право на управление многоквартирным домом УК должно быть закреплено в реестре лицензий. Только эта организация может выставлять счета на оплату ЖКУ собственникам и нанимателям помещений . Никто не может запретить гражданам и юридическим лицам оспаривать законность выбора данной управляющей компании. Но до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу, управление данной компании будет считаться законным.

При этом в соответствии с Постановлением правительства РФ 1090 от 13.09.2018 г. непрекращение деятельности по управлению МКД в течение 3 дней со дня исключения сведений о таком доме из реестра лицензий считается грубым нарушением, за которое нарушителю грозит изъятие лицензий на все дома, находящиеся у него в управлении. Так что если старая управляющая компания продолжит практику выпуска собственных платежек, она может лишиться права работы на рынке. Решение об этом может принять государственная жилищная инспекция. Обратиться в нее с соответствующим заявлением может любой собственник или наниматель.

От редакции

"РГ" уже писала о том, что с 11 июля 2018 года начали действовать новые поправки в Жилищный кодекс, которые должны защитить собственников от выставления им двойных квитанций за коммуналку. Раньше такие ситуации разрешались только в суде, теперь эти споры должны оперативно решать органы госжилнадзора. В течение пяти дней после принятого собственниками решения жильцы дома или выбранная управляющая компания обязаны известить Госжилинспекцию, которая внесет новые данные в реестр и удалит старые.