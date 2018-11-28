На Байкале нашли тела пропавших две недели назад рыбаков

В Кабанском районе Бурятии обнаружены вмерзшие в лед тела двух братьев-рыбаков, которые пропали еще две недели назад на Байкале.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике, 14 ноября двое братьев, проживающих на станции Переемная, распивали спиртные напитки, а потом решили поехать на рыбалку, один из них взял с собой жену. Втроем они погрузились в деревянную лодку. Однако через некоторое время у рыбаков сломалось весло, и течение стало относить неуправляемое судно вглубь Байкала.

Один из мужчин позвонил сестре, та вызвала на помощь терпящим бедствие сотрудников МЧС.

- До позднего вечера дрейфующие на лодке люди находились на связи. В последний раз один из мужчин позвонил сестре около 21 часа, сказал, что они видят спасателей, после чего связь с ним прервалась, - рассказали в региональном СК.

В итоге спасатели пропавших так и не обнаружили. Тела мужчин нашла их сестра, ежедневно вместе с отцом обследовавшая берег Байкала. Рядом лежала разбитая лодка. Судьба жены одного из рыбаков остается неизвестной - рядом с погибшими ее тела не оказалось.

СК проводит по поводу случившегося доследственную проверку.