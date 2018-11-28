На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 км

Новый пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир. Высот столба достигла 3,5 километра над уровнем моря.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области агентству "Интерфакс", шлейф растянулся на пять километров к юго-востоку от исполина.

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Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.



В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.