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28.11.2018 08:30
Рубрика: Культура
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О харбинском блюде "Гобаожоу" и русском вкусе

"Гобаожоу" - это харбинское кушанье, давно полюбившееся россиянам. Об истории его создания рассказал потомок в четвертом поколении изобретателя блюда Чжэн Шуго.

- Гобаожоу" (жареная нежная свинина в кляре и кисло-сладком соусе) и Харбин совместно существуют уже более 100 лет. Строительство Китайско-Восточной железной дороги привело к появлению в Харбине большого количества русских. В то время занимающиеся делами иностранцев правительственные органы часто оказывали прием русским гражданам. По требованию начальника округа Даотай мой прадед-повар должен был стараться подстроиться под их пищевые пристрастия, - поделился с российскими студентами Чжэн Шуго.

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Он рассказал, что его русская прабабушка очень любила пекинские "жареные ломтики свинины", но ей не нравился соленый вкус, а прадед добавил в блюдо сахар и уксус, чтобы оно приобрело кисло-сладкий вкус. Опыт оказался удачным, и этим блюдом стали угощать иностранных чиновников. Русским оно нравилось, и они его непрерывно нахваливали.

На официальном банкете все блюда были должны иметь названия, и изобретатель блюда решил назвать его "Гобаожоу". Произносить "бао" нужно было четвертым тоном, но у русских это не получалось, они выговаривали его первым. Поэтому название со временем изменилось. Вместе с ним поменялся и сам иероглиф "бао".

- "Гобаожоу" в наибольшей степени соединяет в себе колорит Китая и Запада. Помимо цвета, вкуса, запаха и внешнего вида, своеобразной и оригинальной чертой этого блюда является то, что кусочки мяса издают отчетливый хруст при жевании, - учит Чжэн Шуго.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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