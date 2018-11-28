В Хабаровске пассажирский автобус врезался в столб

В центре Хабаровска днем произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. В результате удара автобус потерял управление и врезался световую опору.

Четыре пассажира маршрутки получили травмы и госпитализированы в больницу. У всех сотрясение головного мозга, ушибы и переломы конечностей. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель легковушки, который неудачно перестроился в другой ряд.

В краевом управлении ГИБДД "Интерфаксу" рассказали, что виновник аварии скрылся с места происшествия вместе со своим пассажиром. Позже они бросили машину. Сейчас личность хозяина авто устанавливают.