В Якутии шахтер оказался под завалом на 230-метровой глубине

В среду в Нерюнгринском районе Якутии на угольной шахте "Денисовская" произошло обрушение горной породы. Под завалами находится один человек.

На момент ЧП под землей находились 55 шахтеров, в том числе 34 горняка - непосредственно на аварийном участке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Глубина шахты - 230 метров. К месту происшествия направлены два отделения горноспасателей.

В МЧС отметили, что работа на шахте не останавливалась. Семь человек сейчас устанавливают стойки и перекрытия, чтобы можно было подобраться к завалам.