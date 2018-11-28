В Якутске в сгоревшей квартире обнаружены тела четырех мужчин

Четыре человека погибли в среду вечером при пожаре в деревянном жилом доме в Якутске.

По данным регионального управления МЧС, пожарные прибыли через пять минут с момента вызова. К этому времени квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома на улице Пионерской горела по всей площади. Пожар ликвидировали. На пепелище обнаружены тела четырех мужчин.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся осмотр места трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.