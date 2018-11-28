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28.11.2018 08:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В мэрию Якутска нагрянули с обыском сотрудники ФСБ

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В среду утром сотрудники регионального управления ФСБ начали обыск в мэрии Якутска.

В пресс-службе мэрии сообщили, что оперативные мероприятия проводятся в управлении культуры и духовного развития администрации города.

ФСБ пришла с обысками в мэрию Читы

Мэр города "в установленном законом порядке уведомлена о проводимых мероприятиях. Комментировать ход следственных мероприятий и подробности их проведения, администрация ГО "Город Якутск" не уполномочена", добавили в пресс-службе.

По неофициальной информации, сотрудники ФСБ проводят в кабинетах управления выемку документов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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