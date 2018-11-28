В Министерстве спорта Якутии назвали тексты Элджея опасными

В министерстве по физической культуре и спорту Якутии посчитали, что творчество рэпера Элджея (Алексей Узенюк) наносит удар "по моральным и нравственным ценностям современного общества", из-за чего будущее людей может оказаться в опасности.

"Элджей известен исполнениями песен антиобщественного содержания, характерны слова нецензурной брани. Подобная никем не контролируемая открытая и свободная пропаганда противоречит здоровому образу жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там также отмечается, что жители республики обвиняли руководителей министерства, в том, что они вообще разрешили рэперу выступить в Центре спортивной подготовки "Триумф". В связи с этим замминистра спорта Семен Чердонов провел встречу с общественностью и лично сообщил об отмене мероприятия.

Ранее стало известно, что концерт, который должен был состояться в Якутске 28 ноября не состоится из-за того, что артисту угрожали расправой.