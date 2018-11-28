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28.11.2018 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье мачеху заподозрили в издевательствах над падчерицей

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

В Зейскую ЦРБ полицейские привезли шестилетнюю девочку из села Александровка. Тело пострадавшей в многочисленных ссадинах и синяках.

- Полицейских вызвали соседи ребенка, которые стали свидетелями издевательств над ней. Папа родной у девочки, а мать приемная, она, по словам соседей, часто ее била и закрывала в холодной бане, - сказали "РГ" в администрации Зейского района.

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Ребенок помещен в палату педиатрического отделения районной больницы.

- Она успокоилась, покушала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Завтра ребенок будет осмотрен врачебным консилиумом, и ей будет поставлен точный, комплексный диагноз, - сказала Роза Данилова, заместитель главного врача Зейской ЦРБ.

Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, также будет создана межведомственная комиссия, которая проверит все обстоятельства трагедии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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