В Приамурье выявили машинистов без образования

В эксплуатационном локомотивном депо города Белогорска поезда водили машинисты, у которых не было соответствующей подготовки. Этот факт в ходе проверки выявила Свободненская транспортная прокуратура.

Составы отправлялись по Транссибу на сотни километров. На восток - до станции Облучье в Еврейской автономной области, на запад - до станции Магдагачи на севере Приамурья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, выяснилось, что Забайкальская дирекция тяги выдала свидетельства на право управления локомотивами людям, которые не проходили обучение в специализированном учебном заведении. Им не присваивалась профессия машиниста соответствующего вида локомотивов.

В суд направили иск о признании незаконно выданных свидетельств недействующими. Он был удовлетворен.