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28.11.2018 07:01
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Во Владивосток начала летать еще одна южнокорейская авиакомпания

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Владивосток продолжает пользоваться большой популярностью среди южнокорейских туристов, на что немедленно реагируют корейские авиакомпании. Недавно созданная южнокорейская компания-лоукостер Air Philip объявила об открытии маршрута во Владивосток, проведя сегодня официальную церемонию.

Как заявили в авиакомпании Air Philip, которая начала работать лишь пять месяцев назад, сегодня в аэропорту южнокорейского города Муан, что на юго-западе страны в провинции Южная Чолла, прошла церемония открытия первой международной линии Air Philip Муан - Владивосток. В мероприятии приняли участие директор Air Philip Кан Чхор Ен, глава аэропорта Муана, официальные лица и журналисты. Самолеты будут летать трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям, продолжительность полета - три часа. На маршруте будут действовать 50-местные машины Embraer ERJ 145.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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"Раньше жителям юго-запада Кореи для полетов за границу приходилось ехать в Сеул или другие крупные города, что было неудобно. До одного Сеула требуется четыре часа езды. Теперь же у местных жителей появилась возможность сэкономить время и прямо из своего аэропорта отправиться за границу", - заявил в ходе церемонии президент Air Philip Кан Чхор Ен.

Отметим, что Владивосток очень популярен у туристов из Южной Кореи. Так, различные города Южной Кореи и Владивосток связывают около 70 рейсов. Российский город привлекает возможностью посетить "близкую Европу", потратив на перелет не более полутора-двух часов, если вылетать из Сеула. Кроме того, притоку корейцев в Россию способствовал введенный с 2014 года и двусторонний безвизовый режим посещения.

Справка "РГ"

Air Philip - южнокорейская авиакомпания-лоукостер, начала работу с 30 июня 2018 года. Штаб-квартира компании расположена в Сеуле, аэропорт базирования - Кванчжу (провинция Южная Чолла).
В настоящий момент у авиакомпании есть несколько 50-местых авиалайнеров Embraer ERJ 145. Среди открытых маршрутов - Кванчжу - Сеул (Кимпхо), Кванчжу - Чечжу, Сеул (Кимпхо) - Чечжу, Муан - Инчхон. С 28 ноября начал работу и первый международный маршрут Муан - Владивосток.

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