Начальник областного управления МЧС задержан в Саратове

Первым о задержании Игоря Качева, начальника ГУ МЧС по Саратовской области, рано утром сообщил в соцсетях и одному из информагентств депутат областной думы Николай Бондаренко.

"Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", - сказал Бондаренко.

Причины задержания Качева он не уточнил.

Корреспондент "РГ" смог проверить эту информацию в правоохранительных органах и получил подтверждение. По данным силовиков, главный спасатель области был задержан оперативниками ФСБ в рамках антикоррупционных мероприятий. Подробности последуют в ближайшее время.