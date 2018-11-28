В Башкирии экс-полицейского осудили за избиение задержанного

В Стерлитамаке 48-летний экс-начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан оказался на скамье подсудимых за избиение задержанного. В ходе расследования полицейского также лишили имущества на восемь миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, в сентябре 2017 года при обыске в одном из домов Стерлитамака подсудимый приказал подчиненным надеть наручники на задержанного, а затем несколько раз его ударил. Потерпевший зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление. В итоге полицейского уволили.

За превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил три года работать в правоохранительных органах.

Кроме того, ранее суд удовлетворил требования прокуратуры и передал в доход государства купленные экс-полицейским апартаменты, офис и автомобиль Mercedes-Benz, так как подсудимый не смог объяснить, как заработал деньги на столько дорогостоящие покупки. Стоимость этого имущества оценили примерно в восемь миллионов рублей.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что на подчиненных полицейского, которые надели наручники задержанному и его держали при избиении, уголовное дело не завели, так как они выполняли приказ начальника.