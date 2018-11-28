В Чебоксарах для транспортной реформы применят ГЧП

С начала декабря в столице Чувашии стартует реформа работы общественного транспорта. Проводиться она будет в несколько этапов, а основные мероприятия планируется реализовать к июню следующего года.

Как рассказал на совещании в мэрии города начальник отдела транспорта и связи Андрей Васильев, только троллейбусами в Чебоксарах ежедневно перевозится более 190 тысяч пассажиров.

По количеству подвижного состава самого экологичного вида транспорта столица Чувашии находится на шестом месте в РФ и на первом в Приволжском федеральном округе. Каждый день на городские маршруты выходят около 730 единиц транспорта, примерно 700 автобусов осуществляют межмуниципальные рейсы.

- На территории города в день осуществляется около 350 тысяч пассажироперевозок: 58 процентов горожан пользуются троллейбусами, 16 процентов - межмуниципальным транспортом и около 26 процентов - муниципальными автобусами малого и среднего класса, - пояснил Васильев.

По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, исходя из озвученных цифр, 75 процентов жителей не почувствуют изменений в транспортном обслуживании: работа троллейбусов и межмуниципального транспорта останется без изменений. В настоящее время идет урегулирование вопросов по автобусным перевозкам внутри города.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Сейчас в столице Чувашии курсируют 510 автобусов малого класса, общая вместимость пассажиров которых составляет 13 тысяч человек. После начала реформы должно остаться 350 автобусов малого, большого и среднего класса, при этом вместимость пассажиров увеличится на 20 процентов.

Сити-менеджер уточнил, что реализовать транспортную реформу с 1 декабря полностью не удастся по двум причинам. Во-первых, среди выигравших аукционы компаний оказались те, кто отказался осуществлять перевозки. Конкурсные процедуры придется проводить заново. Во-вторых, по некоторым лотам, открытым еще летом, продолжаются торги.

- Ожидаем, что с июня 2019 года, согласно документу планирования, в городе будет 89 малых, 194 средних и 11 больших автобусов общей пассажировместимостью около 16 тысяч человек, - сказал глава администрации.

Ладыков добавил, что регулярные перевозки будут организованы по 25 маршрутам.

- В реализации транспортной реформы в Чебоксарах применяется государственно-частное партнерство. При этом не используются средства бюджетов и государственных предприятий. В аукционах по закупке автобусов и организации перевозок участвует бизнес, - подчеркнул сити-менеджер.

Общественным транспортом будут обеспечены все микрорайоны города. Информация об изменениях автобусных маршрутов будет транслироваться не только в СМИ. На остановках организуют дежурство волонтеров с буклетами и схемами. Кроме того, начала работу горячая линия по телефону: (8352) 23-51-99.