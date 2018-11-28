В Чувашии на трассе М-7 фура сбила инспектора ГИБДД

На участке федеральной трассы М-7 в Чувашии большегруз совершил наезд на инспектора ГИБДД, который в тот момент проверял документы у другого водителя. В результате аварии госавтоинспектора госпитализировали в больницу.

В результате аварии госавтоинспектора госпитализировали в больницу.

Как сообщает МВД по Чувашии, дорожно-транспортное происшествие произошло на 547 километре автодороги М-7 "Волга" в Ядринском районе Чувашии. Старший лейтенант полиции проверял документы у водителя автомобиля Lada Largus. В это время в легковой автомобиль врезался грузовой Mercedes Benz под управлением 48-летнего жителя Татарстана.

Виновник аварии пояснил, что уходил от столкновения с другой машиной и взял вправо. При этом, несмотря на торможение, не смог избежать столкновения. Состояние доставленного в больницу инспектора ГИБДД оценивается как удовлетворительное, уточнили в региональном МВД.