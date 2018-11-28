В Кирове при пожаре погибли три человека

В Кирове три человека погибли при пожаре. Трагедия произошла сегодня утром в Октябрьском районе города, около нового моста, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Сначала из двухквартирного деревянного дома удалось спасти двоих, но от полученных травм они скончались в машине "скорой помощи". Во время разбора завалов нашли тело еще одного погибшего.

Сейчас следователи устанавливают личности пострадавших: двух мужчин и одной женщины, выясняются причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.