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28.11.2018 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове при пожаре погибли три человека

Текст: Яна Шамаева (Киров)

В Кирове три человека погибли при пожаре. Трагедия произошла сегодня утром в Октябрьском районе города, около нового моста, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В Башкирии четыре человека пострадали при пожаре на заводе

Сначала из двухквартирного деревянного дома удалось спасти двоих, но от полученных травм они скончались в машине "скорой помощи". Во время разбора завалов нашли тело еще одного погибшего.

Сейчас следователи устанавливают личности пострадавших: двух мужчин и одной женщины, выясняются причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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