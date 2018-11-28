В Нижегородской области украли забор скотомогильника с сибирской язвой

В Большемурашкинском районе Нижегородской области неизвестные украли забор скотомогильника с сибирской язвой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Похитили 41 секцию забора, стоимость каждой из которых оценивается в 560 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России ("Кража"). Сейчас ведомство проводит расследование, выясняет обстоятельства произошедшего.

Тем временем заместитель главного госветинспектора Нижегородской области Михаил Курюмов считает, что угроза распространения болезни через забор только "гипотетическая".

- Забор стоит на платформах, он не вкапывается в землю. Если злоумышленники приехали на какой-то технике, начали копать, это создает угрозу. А сам по себе забор не заражен… Если его секции похищены без перемещения и выемки грунта, то они безопасны. Главная угроза - не в самом заборе, а в земле вокруг, - рассказал Курюмов РИА Новости.