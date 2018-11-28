В Оренбуржье за 4 года капитально отремонтировали 2000 объектов

Как сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области, за четыре года удалось капитально обновить 674 крыши, 245 фасадов, 648 инженерных сетей, выполнить укрепление фундаментов в 15 многоквартирных домах региона.
В конце ноября был сдан двухтысячный объект. Отработавшие 30 лет старые лифты в многоэтажке на проспекте Гагарина областного центра заменены на новые.
Напомним, что в регионе действует проект по ускоренной замене лифтового оборудования. Сейчас здесь приступили к замене подъемников, срок службы которых в будущем году достигнет 25 лет.
Директор Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов:
- Проект по ускоренной замене лифтов находится на контроле правительства региона, органов местного самоуправления. Подрядные организации осознают социальную значимость проводимых работ. В ходе контрольных мероприятий, поставлена задача ускорить темпы их проведения.