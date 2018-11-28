Вместе с главным саратовским спасателем задержан его заместитель

Вместе с начальником ГУ МЧС по Саратовской области Игорем Качевым задержан один из его заместителей.

РИА Новости сообщает об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По этим данным задержан заместитель начальника ГУ МЧС Алексей Власов, отвечающий в главном управлении за организацию пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что генерал-майор внутренней службы Игорь Качев был задержан сотрудниками управления собственной безопасности министерства и ФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов.