На Алтае полицейского обвинили в торговле российским гражданством

В Алтайском крае бывший начальник миграционного пункта полиции по Солтонскому району оказался на скамье подсудимых за то, что за взятки выдавал иностранцам российские паспорта.

- Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника миграционного пункта полиции по Солтонскому району и его посредника - 46-летнего жителя Солтонского района, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - По данным следствия, с июля 2013-го по ноябрь 2017 года обвиняемые организовали доходный бизнес - за взятки оформляли паспорта Российской Федерации лицам без гражданства и иностранцам, прибывшим на территорию Алтайского края. Стоимость одного паспорта варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей. За это время полицейский успел заработать на взятках более 2,3 миллиона рублей.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю при содействии службы собственной безопасности регионального управления МВД. По словам Людмилы Рязанцевой, фигуранты вину признали полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.