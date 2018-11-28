Под Красноярском грузовик врезался в школьный автобус

В Нижнеингашском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием грузовика и школьного автобуса.

ЧП случилось в семь утра. Автобус, который ехал за детьми, не предоставил преимущество грузовику Nissan, из-за чего машины столкнулись, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую ГИБДД.

Водитель Nissan погиб на месте, пассажирка грузовика получила травмы. Пострадали и двое в школьном автобусе - сам водитель и женщина, которая должна была сопровождать учеников.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.