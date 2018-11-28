Сибиряки привезли в Москву фальшивые евро

Сразу 20 поддельных купюр номиналом 500 евро сбыли гости из Сибири на столичной улице Пилюгина. Еще 34 тысячи фальшивых евро нашли у них полицейские в результате личного досмотра.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за сбыт фальшивых денег сотрудники уголовного розыска УВД по юго-западному административному округу столицы задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Еще одно задержание произошло уже на 7-м километре автодороги Сургут - Лянтор. По словам Ирины Волк, полицейские УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре при поддержке спецназа Росгвардии остановили автомобиль, на котором передвигались шестеро жителей Сургута в возрасте от 18 до 26 лет. В салоне полицейские обнаружили 49 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. Были обыс­ки и в квартирах задержанных. Там тоже нашли фальшивки - 4 купюры номиналом 5000 рублей.

Пятерых задержанных арестовали, с шестого взяли обязательство о явке.

Эксперты уже выяснили, что банкноты не являются продукцией предприятия "Гознак". Купюры сделаны весьма качественно - отличить подделку можно только с помощью специальной аппаратуры, которая есть далеко не в каждом магазине. А на глаз - практически невозможно. Порой ошибаются и кассиры, оснащенные специальными аппаратами для проверки . В России такая оснащенность - 70 процентов всей торговли.

Обычно поддельные купюры изготовители продают сбытчикам в соотношении один к трем, но, бывает, требуют и вдвое меньше от номинала.

Статистика утверждает, что фальшивомонетничество занимает в преступном бизнесе третье место после торговли оружием и наркотиками. В странах СНГ каждый десятый доллар США - фальшивый. Ежегодно в России задерживают от двух до четырех десятков преступных групп, занимающихся изготовлением фальшивых денег, под суд идут от тысячи до трех тысяч преступников. Известен случай, когда в "кладовых" Госбанка России обнаружили 130 миллионов фальшивых рублей!

Как правило, криминальные умельцы выбирают те купюры, которые наиболее в ходу и достаточного номинала. Понятно, что подделывать купюры номиналом 500 рублей не особо выгодно, а пятитысячные банкноты запускать в оборот опасно - их надо сдавать оптом крупному покупателю, в простом ларьке или на рынке могут не разменять. Поэтому из всех подделок 90 процентов - именно "тысячи". И еще в большом ходу сотенные банкноты. Из иностранной валюты большим спросом пользуются сотенные купюры долларов и евро. Их ежегодно изымают в среднем по два миллиона.