В Сибири создали квадрокоптер для подводной археологии

Ученые из Сибирского госуниверситета имени М.Ф. Решетнева провели первые испытания прототипа подводного квадрокоптера.

Как сообщили в пресс-службе вуза, основная задача робота состоит в исследованиях низовья реки Енисей и составлении карт рельефа дна. Кроме того, с его помощью можно проводить и другие обследования речного дна, например, искать затонувшие суда и культурные памятники.

Как рассказал доцент кафедры прикладной математики Института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. М.Ф. Решетнева Александр Саяпин, аппарат изготовлен из водопроводной трубы, оснащен несущими винтами. Он работает по принципу квадрокоптера, полностью автономен и управляется дистанционно с помощью мобильного телефона либо джойстика, подключенного к компьютеру или планшету.

Первые испытания прошли успешно: подводный робот успешно погружался на глубину до метра, зависал над объектом, поворачивался и всплывал.

По словам ученых, специально для археологических работ появится отдельная модификация квадрокоптера - с установленной на нем камерой.

- К будущему роботу уже проявило интерес министерство чрезвычайных ситуаций региона. С помощью этого оборудования МЧС хотело бы проводить под водой поисково-спасательные работы. При этом себестоимость аппарата довольно невысока и не превышает 150 тысяч рублей. Аналогов ему в мире ученые не нашли, - рассказали в вузе.