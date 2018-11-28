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28.11.2018 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе шахтера затянуло в барабан конвейера

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 33-летнего рабочего шахты "Разрез Инской" в Кемеровской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

На шахте в Челябинской области найдено тело еще одного рабочего

По предварительным данным, шахтер, находясь на территории горной выработки, решил не обходить конвейерную ленту, как это предписывает техника безопасности, а перейти через нее в неположенном месте. Вероятнее всего, мужчина оступился, и его буквально затянуло в барабан конвейера.

Коллеги погибшего вызвали спасателей, которые подняли тело на поверхность.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти рабочего. Кроме того, следователи изучат должностные инструкции, проверят, проходил ли шахтер инструктаж по технике безопасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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