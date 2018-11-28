В Кузбассе шахтера затянуло в барабан конвейера

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 33-летнего рабочего шахты "Разрез Инской" в Кемеровской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

По предварительным данным, шахтер, находясь на территории горной выработки, решил не обходить конвейерную ленту, как это предписывает техника безопасности, а перейти через нее в неположенном месте. Вероятнее всего, мужчина оступился, и его буквально затянуло в барабан конвейера.

Коллеги погибшего вызвали спасателей, которые подняли тело на поверхность.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти рабочего. Кроме того, следователи изучат должностные инструкции, проверят, проходил ли шахтер инструктаж по технике безопасности.