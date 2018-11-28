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28.11.2018 20:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые нашли на Кавказе подтверждение социальности неандертальцев

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Группа ученых из АНО "Лаборатория доистории" проанализировала найденные на Северном Кавказе обсидиановые изделия эпохи полеолита и пришла к выводу, что неандертальцы еще 70 тысяч лет назад имели межкультурные связи между своими группами.

Фото: depositphotos.com
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Исследования были проведены при поддержке Российского научного фонда. Итоги работы опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Ученые проанализировали изделия из вулканического стекла со стоянок на Северном Кавказе, таких как Мезмайская пещера (Апшеронский район Краснодарского края), грот Сосруко (Эльбрусский район Кабардино-Балкарии) и грот Сарадж-Чуко (Баксанский район Кабардино-Балкарии).

- В ходе исследования мы проанализировали обсидиановые артефакты из разных культурных слоев, которые датируются от среднего палеолита (70-40 тысяч лет назад), когда жили неандертальцы, до верхнего палеолита (40-22 тысячи лет) и эпипалеолита (20-10 тысяч лет). Уже неандертальцы в среднем палеолите переносили сырье на расстояние 200-250 километров из источника обсидиана в Приэльбрусье в Мезмайскую пещеру на Северо-Западный Кавказ. У неандертальцев этих регионов были разные культурные традиции. На основании перемещения сырья можно предполагать существование связей населения разных областей Кавказа в среднем палеолите. Однако требуется дальнейшее изучение характера этих связей. Нам еще только предстоит выяснить, был ли это обмен, миграция населения из одного региона в другой, добыча сырья в ходе сезонной мобильности, - отметила в разговоре с корреспондентом "РГ" представитель АНО "Лаборатория доистории" Екатерина Дороничева.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Еще 15-20 лет назад ученые считали, что перемещение каменного сырья на расстояния больше 100 километров – это характерная черта поведения человека современного вида и связана, в том числе, с появлением крупных племенных объединений, а у неандертальцев подобные перемещения отсутствовали.

Сейчас данные о неандертальцах, их культуре и стратегиях жизнеобеспечения существенно расширились. Это связано с тем, что активно стали проводить специальные петрографические и геохимические анализы сырья. Удаленные перемещения таких пород как кремень, яшма и обсидиан выделены разными группами ученых для стоянок неандертальцев, расположенных на территории Греции, Италии, Германии, Франции, России.

- Например, детальные петроархеологические исследования на стоянке среднего палеолита Шам Гран в центральной Франции показывают, что небольшое количество артефактов - меньше одного процента - были сделаны из нескольких видов сырья, источники которых расположены в радиусе более 250 километров к северу и югу от стоянки. На некоторых стоянках в Центральной Европе в конце среднего палеолита отмечены перемещения каменного сырья на расстояния более 300 километров, - рассказала Екатерина Дороничева.

Теперь ученые планируют понять, как именно поддерживали отношения неандертальцы, если они принадлежали к разным культурным группам.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария ЮФО Краснодарский край
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