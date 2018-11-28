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28.11.2018 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Грозном пройдет крупнейший форум СМИ Северного Кавказа

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В столице Чеченской Республики пятого и шестого декабря пройдет форум СМИ Северного Кавказа. В шестой раз журналисты, специалисты по связям с общественностью и представители власти соберутся, чтобы обсудить тенденции в российском и мировом информационном пространстве, а также поделиться опытом в сфере медиапространства.

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- Сегодня диалог между региональными и федеральными СМИ необходим для объединения журналистского сообщества. Данное мероприятие способствует этому. Благодаря слаженной работе прошлых лет форум стал значимым событием на федеральном уровне, - заявили в оргкомитете мероприятия.

Как сообщили организаторы, в форуме примут участие более 700 человек. К слову, в Грозном он проходит впервые. Ранее два года подряд местом проведения была Ингушетия, а до этого главное журналистское событие СКФО проходило на Ставрополье.

Программа включает пленарные заседания, профильные экспертные дискуссии, "круглые столы" и мастер-классы. Во время форума будут работать выставочные экспозиции, отражающие специфику медийного пространства каждого из регионов СКФО.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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