В Грозном пройдет крупнейший форум СМИ Северного Кавказа

В столице Чеченской Республики пятого и шестого декабря пройдет форум СМИ Северного Кавказа. В шестой раз журналисты, специалисты по связям с общественностью и представители власти соберутся, чтобы обсудить тенденции в российском и мировом информационном пространстве, а также поделиться опытом в сфере медиапространства.

- Сегодня диалог между региональными и федеральными СМИ необходим для объединения журналистского сообщества. Данное мероприятие способствует этому. Благодаря слаженной работе прошлых лет форум стал значимым событием на федеральном уровне, - заявили в оргкомитете мероприятия.

Как сообщили организаторы, в форуме примут участие более 700 человек. К слову, в Грозном он проходит впервые. Ранее два года подряд местом проведения была Ингушетия, а до этого главное журналистское событие СКФО проходило на Ставрополье.

Программа включает пленарные заседания, профильные экспертные дискуссии, "круглые столы" и мастер-классы. Во время форума будут работать выставочные экспозиции, отражающие специфику медийного пространства каждого из регионов СКФО.