В Назрани откроется автосалон и центр по ремонту иномарок

Автосалон и центр для ремонта машин марок Toyota, Hyundai и Kia откроется через два года в Назрани.

Как сообщили в агентстве инвестиционного развития Ингушетии, проект планируется осуществить до конца 2020 года. Земельный участок под строительство уже определен.

- Частный инвестор при поддержке властей (бизнес-проект был одобрен на инвестиционном совете под председательством главы республики в апреле этого года) начал оформление разрешительной документации, в начале будущего года начнутся строительные работы, - сообщила руководитель агентства Радмила Нальгиева.

Будет построен салон по продаже автомобилей и рядом с ним - технический центр по обслуживанию, ремонту и дооснащению машин. Инвестор рассчитывает на быструю окупаемость затрат, а реализация намеченных планов обойдется ему примерно в 210 миллионов рублей.

Сейчас в Ингушетии нет специализированного центра по продаже и обслуживанию авто марки Toyota, Hyundai и Kia, ближайший сервис по их ремонту находится аж в другом регионе - Ставропольском крае.