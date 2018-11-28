Андрей Разин назначен главным тренером "Северстали"

Череповецкая "Северсталь" подтвердила назначение Андрея Разина главным тренером команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

- Андрей Разин возглавил "Северсталь". Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе "Северстали", - сказано в сообщении клубной пресс-службы.

Разин сменил отправленного в отставку 12 ноября Александра Гулявцева. Новый наставник череповчан ранее тренировал "Автомобилист", "Югру" и "Адмирал", также руководил двумя командами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) - "Кристаллом" и "Ижсталью".

На данный момент "Северсталь" занимает с двадцатью очками последнее 12-ое место в Западной конференции, имея на своем счету 8 побед и 25 поражений. Ближайший матч под руководством нового тренера состоится 29 ноября. "Северсталь" в Москве сыграет со "Спартаком".