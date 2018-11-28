Парк Интернационалистов в Купчине удалось спасти от огромного торгового центра с океанариумом - Смольный в лице комитета по инвестициям на днях расторг договор с застройщиком. Как отмечается на сайте правительства города, стороны договорились "об изменении локации для реализации проекта". Петербуржцы добивались этого решения целый год, но все равно называют эту победу лишь промежуточной.

Протесты, встречи с чиновниками, привлечение ветеранских организаций, сбор подписей - за год с момента передачи участка под строительство местные жители испробовали, кажется, все возможные меры для защиты зеленой зоны.

Конфликт во Фрунзенском районе, напомним, имеет долгую историю: парку, получившему свое название в честь советских воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг в Афганистане в 1979-1989 годах, то и дело пытаются навязать какой-нибудь объект аж с 2000 года. Тогда впервые из его состава был изъят участок для строительства аквапарка. Но что-то не заладилось, а в 2010-м землю снова изъяли под те же цели, и вновь договор с инвестором так и не был заключен. В прошлом году власти отдали эту территорию под строительство океанариума. Правда, таковым он был только на начальном этапе - позже инвестор заявил, что для повышения экономической эффективности проект будет дополнен торговыми павильонами. В результате посреди парка должен был вырасти объект, сравнимый по размерам с "Галереей", а океанариум - это лишь 15 процентов от его площадей. Неприятие проекта вместе с горожанами разделяли и депутаты ЗакСа, которые предлагали поменять функциональное назначение участка с зоны общественно-деловой застройки на рекреационную, и петербургское отделение Российского союза ветеранов, откуда было направлено обращение в комитет Госдумы по обороне. Несмотря на все это, Смольный был неумолим.

Однако на днях власти свое решение пересмотрели: "В связи с возникновением негативных откликов по вопросу территориального расположения планируемого к строительству объекта, комитет по инвестициям предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта". Если застройщик все-таки сохранит намерение возвести объект, то "комитет начнет работу над подготовкой перечня альтернативных участков", сообщают в ведомстве. Петербуржцев такая внезапность удивила и не удивила одновременно.

- Думаю, что никакого проекта океанариума и не было, в реальности был просто стопроцентный торговый центр. Именно поэтому никаких документов нам не хотели показывать, а теперь власти так легко от него отказались. По всей видимости, сейчас происходит инвентаризация инвестпроектов, и явно мошеннический решили сразу похоронить, - отмечает житель Купчина, координатор движения "Защитим парк Интернационалистов" Павел Швец.

Однако праздновать победу рано, уверены активисты. Ведь расторжение договора еще не означает возвращения участка в состав парка. А это значит, что существует опасность появления на нем через время какого-нибудь очередного "стратегического объекта".

"Мы помним, что в 2005 году договор аренды с застройщиком парка аквапарком тоже был расторгнут, однако это не привело к возвращению участка в состав зеленой зоны", подчеркивают горожане.

Теперь надежду возлагают на начало декабря, когда городской парламент рассмотрит поправки в закон о зеленых насаждениях. Если поправка о возврате участка в состав парка будет поддержана депутатами, то радость горожан действительно будет полной.