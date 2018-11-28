Новости

В Бельгии медиков впервые обвинили в ошибочной эвтаназии 09:40
ПСЖ - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 09:40
В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов 09:38
Бывший мэр Циолковского останется в СИЗО до марта 09:38
Клинцевич назвал цель провокации в Черном море 09:33
Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги 09:31
Чем удивит зрителей фестиваль Ивана Соллертинского в Витебске 09:19
Американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом 09:05
Эксперимент: Баттл из онлайн-игры воспроизвели в реальности на УАЗах 09:00
Слабый снег в Москве закончится к четвергу 08:39
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 км 08:07
В мэрию Якутска нагрянули с обыском сотрудники ФСБ 08:06
Россия и Аргентина станут партнерами в ядерной сфере 07:16
Во Владивосток начала летать еще одна южнокорейская авиакомпания 07:01
Ученые рассказали, как блокировать рак до первых симптомов 06:35
В министерстве спорта Якутии назвали тексты Элджея опасными 06:09
Голова волка в церкви смутила амурских прихожан 05:50
Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии 05:40
Обвинение Бутиной выступило против ее перевода из одиночной камеры 05:31
Танкер-газовоз врезался в причал на Сахалине 05:19
Тысячи жителей Сиднея остались без света после ливня 05:02
В Китае 22 человека погибли в результате взрыва вблизи химзавода 04:46
Критический дефект на стартовом столе Восточного устранили в октябре 04:43
Китай пообещал США жестко отстаивать свои интересы 04:16
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
28.11.2018 08:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Праздновать победу рано

Горожане добились отмены строительства ТЦ в купчинском парке
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7730 (267)
Парк Интернационалистов в Купчине удалось спасти от огромного торгового центра с океанариумом - Смольный в лице комитета по инвестициям на днях расторг договор с застройщиком. Как отмечается на сайте правительства города, стороны договорились "об изменении локации для реализации проекта". Петербуржцы добивались этого решения целый год, но все равно называют эту победу лишь промежуточной.

Протесты, встречи с чиновниками, привлечение ветеранских организаций, сбор подписей - за год с момента передачи участка под строительство местные жители испробовали, кажется, все возможные меры для защиты зеленой зоны.

Жители дома в Петербурге оказались заложниками правил приемки лифтов

Конфликт во Фрунзенском районе, напомним, имеет долгую историю: парку, получившему свое название в честь советских воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг в Афганистане в 1979-1989 годах, то и дело пытаются навязать какой-нибудь объект аж с 2000 года. Тогда впервые из его состава был изъят участок для строительства аквапарка. Но что-то не заладилось, а в 2010-м землю снова изъяли под те же цели, и вновь договор с инвестором так и не был заключен. В прошлом году власти отдали эту территорию под строительство океанариума. Правда, таковым он был только на начальном этапе - позже инвестор заявил, что для повышения экономической эффективности проект будет дополнен торговыми павильонами. В результате посреди парка должен был вырасти объект, сравнимый по размерам с "Галереей", а океанариум - это лишь 15 процентов от его площадей. Неприятие проекта вместе с горожанами разделяли и депутаты ЗакСа, которые предлагали поменять функциональное назначение участка с зоны общественно-деловой застройки на рекреационную, и петербургское отделение Российского союза ветеранов, откуда было направлено обращение в комитет Госдумы по обороне. Несмотря на все это, Смольный был неумолим.

В Петербурге школы столкнулись с нехваткой средств на безопасность

Однако на днях власти свое решение пересмотрели: "В связи с возникновением негативных откликов по вопросу территориального расположения планируемого к строительству объекта, комитет по инвестициям предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта". Если застройщик все-таки сохранит намерение возвести объект, то "комитет начнет работу над подготовкой перечня альтернативных участков", сообщают в ведомстве. Петербуржцев такая внезапность удивила и не удивила одновременно.

- Думаю, что никакого проекта океанариума и не было, в реальности был просто стопроцентный торговый центр. Именно поэтому никаких документов нам не хотели показывать, а теперь власти так легко от него отказались. По всей видимости, сейчас происходит инвентаризация инвестпроектов, и явно мошеннический решили сразу похоронить, - отмечает житель Купчина, координатор движения "Защитим парк Интернационалистов" Павел Швец.

На Урале детский сад-долгострой сдали благодаря прокуратуре

Однако праздновать победу рано, уверены активисты. Ведь расторжение договора еще не означает возвращения участка в состав парка. А это значит, что существует опасность появления на нем через время какого-нибудь очередного "стратегического объекта".

"Мы помним, что в 2005 году договор аренды с застройщиком парка аквапарком тоже был расторгнут, однако это не привело к возвращению участка в состав зеленой зоны", подчеркивают горожане.

Теперь надежду возлагают на начало декабря, когда городской парламент рассмотрит поправки в закон о зеленых насаждениях. Если поправка о возврате участка в состав парка будет поддержана депутатами, то радость горожан действительно будет полной.

Общество Экология Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков
Американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом
В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов
Обвинение Бутиной выступило против ее перевода из одиночной камеры
Россия и Аргентина станут партнерами в ядерной сфере