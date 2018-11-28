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28.11.2018 08:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прививки вне календаря

Петербург сделают "городом без инфекций"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7730 (267)
Об этом специалисты-медики заявили на своем форуме, где представили проект "Город без инфекций".

Суть его заключается в том, что для петербуржцев надо существенно расширить вакцинацию и ревакцинацию от всевозможных инфекционных заболеваний.

Фото: Depositphotos.com
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Сейчас Петербург входит в десятку субъектов России с самыми высокими показателями заболевания ветряной оспой. Если в среднем по стране количество заболевших ветрянкой составляет 585 случаев на 100 тысяч населения, то в Северной столице эта цифра в прошлом году превысила тысячу заболевших на 100 тысяч населения.

Впереди - только ОРВИ.

Такие данные приводит Роспотребнадзор. Примечательно, что за последние пять лет заболеваемость ветрянкой в городе выросла на 28,9 процента.

Директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней академик Юрий Лобзин подчеркивает:

- Сегодня в мире 35 процентов летальных исходов приходится на инфекционные болезни. А у детей 85-90 процентов всех заболеваний носят инфекционный характер. Более того, 30 процентов инвалидизации - это следствие перенесенных инфекций.

По прогнозам врачей, только вакцинация детей первого года жизни снизит заболеваемость в пять-шесть раз

Коклюш, ветряная оспа, менингококковая, ротавирусная и гемофильная инфекции - от всех этих болезней прививают в рамках национального календаря. Однако почему в нашем городе эффективность вакцинаций оказывается не столь результативной?

Фото: Пресс-служба Philips
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По оценкам специалистов, тому есть несколько причин. Не последнее место среди них занимают особый петербургский климат и вынужденное пользование горожан подземным транспортом: закрытое пространство с большими скоплениями народа способствует развитию инфекций.

Врачи Северной столицы не могут изменить образ жизни мегаполиса. Но они знают, как превратить Петербург в город, свободный от инфекций.

В дополнительный календарь прививок медики предлагают ввести прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ), а также расширить возможности вакцинации от менингококковой инфекции, ветряной оспы, ротавирусной инфекции, пневмококковой инфекции и некоторых других заболеваний.

Сейчас к шести-семи годам дети остаются не защищенными от инфекций, поскольку иммунитет, сформированный вакциной, заканчивается. Поэтому нужно рано начинать иммунизацию детей, и непременно снова ревакцинировать их в шести-семилетнем возрасте.

Нередко мамы отказываются вакцинировать детей, опасаясь антигенной нагрузки на их неокрепший организм. Но альтернативой многочисленным инъекциям может быть применение комбинированных вакцин, считают специалисты. К слову, использование таких вакцин, как подсчитали эксперты, уже снизило в Петербурге за год число отказов от прививок в 1,3 раза.

Специалисты считают необходимым расширять возможности вакцинации от инфекций, предусмотренной в календаре по эпидемическим показаниям. Кроме того, по прогнозам врачей, только вакцинация детей первого года жизни снизит заболеваемость в пять-шесть раз.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Серьезно улучшить здоровье детей поможет, считают медики, и массовая вакцинация младенцев против ротавирусной инфекции. По расчетам специалистов, она снизит заболеваемость на 84-94 процента. А ведь ротавирус ежегодно становится причиной смерти 500 тысяч детей. В Петербурге на эту инфекцию приходится 70 процентов случаев острых кишечных инфекций вирусной этиологии.

Особая группа - беременные женщины. Перенесенные в беременность такие заболевания, как коклюш, корь, краснуха, могут вызвать гибель или тяжелые нарушения развития плода. Если женщине делали прививки только в детстве, то в 22-24 года пора ревакцинироваться, иначе защиты может оказаться недостаточно.

Прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Нацкалендаре пока нет. Внедрение ее смогло бы, считают медики, значительно снизить онкологические заболевания - в частности, рак шейки матки. К сожалению, по показателям вновь выявленных злокачественных новообразований Петербург пока тоже в числе лидеров.

Проект "Город без инфекций" потребует дополнительных средств. Но они окупятся, учитывая тот эффект, который принесет избавление горожан от болезней.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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