Петербургская компания построит жилой комплекс в центре Москвы

Группа компаний "РосСтройИнвест" получила разрешение на строительство 19-ти этажного жилого комплекса "11" на Звенигородском шоссе.

Он будет состоять из двух башен максимальной высотой 75 метров, соединенных стеклянной галереей.

В комплексе будет всего 90 квартир с видами на "Москва-Сити" и Дом Правительства.

"Для нас выход в Москву - диверсификация портфеля и новые возможности. Для себя и партнеров, которые причастны к проекту, мы установили высокую планку: результатом нашей совместной работы должен стать высокотехнологичный, статусный, органично вписывающийся в исторический облик района жилой комплекс, - рассказал Игорь Креславский, председатель правления ГК "РосСтройИнвест".

Материал предоставлен пресс-службой ГК "РосСтройИнвест"